علمت مصادر أن الخطوط القطرية لن تجدد عقدها مع النادي الأهلي الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، وبالتالي توقف المفاوضات، وبدأت الإدارة البحث عن راعٍ جديد، وهناك مفاوضات لتوقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الكبيرة.
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