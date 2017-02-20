تمكنت شرطة الرياض من ضبط وافدين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في محل تموينات بحي البطحاء بالرياض، وذلك لإدارتهما عمليات جمع وتحويل مبالغ نقدية كبيرة لخارج المملكة بطريقة غير مشروعة.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إنه في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة توفرت معلومات عن تورط الوافدين، وهما في العقد الرابع من العمر، مبيناً أنه بعد البحث والتحقق تم ضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على 16 دفتراً لتسجيل بيانات التحويل، ودفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد.
وأضاف أنه تم ضبط دفتر شيكات لبنك أجنبي بحوزتهما يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة، وأكثر من 26 ألف ريال سعودي، إضافة لعدد 706 بطاقات شحن دولية ممنوعة، لافتاً إلى أنهما أقرا بما نسب إليهما، وعليه تم إيقافهما وتحريز المضبوطات، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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