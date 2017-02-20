أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المملكة ستدعم الاقتصاد اليمني بملياري دولار، كوديعة لدى البنك المركزي، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى وصوله، أمس “الأحد”، إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد زيارة قصيرة للمملكة.
وتناولت زيارة هادي كذلك المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي لتحرير الشريط الساحلي، وصولاً إلى محافظة الحديدة وميدي.
كما ناقشت الزيارة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الوضع الاقتصادي اليمني الراهن، وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جرَّاء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي بعد نهبها والمضاربة بها في السوق لسحب العملة الصعبة؛ ولخلق حالة من عدم الاستقرار في اقتصاد البلاد.
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