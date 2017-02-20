وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو إقدام طالبات بإحدى مدارس محافظة جدة باللهو أعلى سطحها، وسط غياب تام للمعلمات ومشرفات المدرسة؛ الأمر الذي يشكل خطراً على حياتهن.
وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع “تويتر”، الفتيات وهن يلعبن فوق بناية مدرسة بنات حرة المجاهدين في منطقة بحرة شرق جدة، فيما أبدى مصور الفيديو خلاله غضبه من المشهد الذي وصفه بـ”الانتحار” في ظل غياب الرقابة عليهن، كما سمع صوت مواطن آخر يصرخ فيهن: “انزلي يا بنت” دون أي نتيجة.
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