ذكرت مصادر أن القوات المسلحة في الحد الجنوبي تمكنت أمس (الأحد) من قتل عددٍ من القيادات الحوثية بينهم ابن شقيق عبدالملك الحوثي، أثناء تحصنهم بمنطقة جبلية قبالة حدود جازان.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن القوات المسلحة نفذت عمليتين نوعيتين أحدهما قُتل فيها ابن شقيق عبدالملك الحوثي وبعض مرافقيه، والأخرى كانت على الشريط الحدودي وقُتل فيها عشرات الحوثيين.
في السياق ذاته، نشر موقع “اليمن الآن” عبر صفحته على موقع “تويتر” مقطع فيديو، يُظهر عدداً من الجنود يحملون جثمان شخص مقتول، وذكروا أنه ابن شقيق الحوثي الذي قتل في العملية.
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