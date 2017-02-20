بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض، محاكمة واحد من أخطر الإرهابيين في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، فيما طالب المدعي العام بالحكم عليه بالقتل حداً؛ نتيجة ما ارتكبه من جرائم وأعمال شغب.
ووجه المدعي العام، وفقاً لصحيفة “الرياض”، عدة تهم للمدعى عليه، من بينها مهاجمة سيارة دبلوماسية ألمانية بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها، ثم مطاردتها وإطلاق النار عليها ما تسبب في احتراقها، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش.
وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب المدعى عليه جرائم سطو مسلح على عدة محلات تجارية وصيدليات في محافظة القطيف، وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب، وإطلاق النار على مقار أمنية ومراكز شرطة، وإحراق مدرسة ثانوية العوامية مرتين، إلى جانب مشاركته في مسيرات مثيرة للشغب.
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