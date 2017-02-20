انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان اشتراط برنامج “حساب المواطن” الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل، معتبراً أن ذلك يخالف الشرع في حال وجه الدعم لحساب الزوج بناءً عليه.
وطالب زيدان، وفقاً لصحيفة “الحياة”، بمراجعة ذلك الشرط، مشيراً إلى أن الشرع أمر الرجل بالنفقة على الزوجة والأبناء والمنزل، وألا تدفع المرأة من مالها شيئاً إلا عن طيب خاطر منها.
ولفت إلى أن الإفصاح عن راتب الزوجة مفاده أن تصبح المرأة شريكة بمالها في مصروفات بيتها، وجعلها أساساً لاستحقاق الدعم.
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