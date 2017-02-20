فوجئ قائد مركبة من مدينة الرياض بتلقيه رسالة هاتفية بارتكابه مخالفة مرورية، لكن الرسالة أفادت بأن موقع ارتكاب المخالفة هو خليج غينيا في الرياض، ليطرح المواطن تساؤلاً عبر موقع “تويتر” هل يوجد خليج غينيا في الرياض؟.
من جانبه، رفض المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور المقدم طارق الربيعان التعليق على الأمر، لكنه أوضح وفقاً لـ”الوطن”، أنه لا يوجد نظام يعفي المخالفين من سداد الغرامات عند تسجيل المخالفات، مبيناً أن هذه المشكلة كان سببها تأخير التسجيل في شُعب الحاسب الآلي.
وأكد أن الكاميرات الصغيرة الموضوعة فوق كثير من الإشارات المرورية، غير معنية برصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف وليست تابعة لكاميرات الرصد، وتعمل فقط على قياس الكثافة المرورية.
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