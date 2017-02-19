نظّم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير المدارس ملتقى ” مشروع أفكار قابلة للانتشار” بمقر الثانوية التاسعة مقررات صباح اليوم الأحد 1438/5/22 هـ . وذلك بحضور مديرة وحدة تطوير المدارس (بنات) أ. هدى العتيبي ، مساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. فاطمه العثمان ، مساعدة مديرة الإشراف التربوي أ. نوال الراضي ، منسقة نظام المقررات أ. رقية الزغيبي ، المستشارة التعليمية لمدير التعليم أ. أحلام الحقباني وفريق عمل وحدة تطوير المدارس أ. فاطمه الشهري ، أ. غادة الجمعه ، أ. شريفه الحمير ، أ. حصه الحركان ، أ. حصه العتيبي ، أ. أسماء المقباس وعدد من قائدات المدارس والمعلمات .
يستهدف قائدات ومعلمات مدارس تطوير مسار ” إشراف – تمكين” . (مسار تمكين) : الثانوية الثانية عشر، ثانوية ومتوسطة /الهياثم ، المتوسطة السابعة ، المتوسطة الرابعة ، متوسطة القاعدة الجوية ، الإبتدائية الواحدة والعشرون ، الإبتدائية الثالثة والعشرون ، الثانوية الخامسة بالدلم و المتوسطة التاسعة بالدلم .
(مسار اشراف) الثانوية التاسعة، الثانوية الحادية عشر، الثانوية الثانية ، المتوسطة الثامنة عشر، إبتدائية العالية، الإبتدائية الثالثة، الإبتدائية الثالثة والثلاثون، الإبتدائية الثانية والعشرون، الإبتدائية الثامنة والثلاثون ، الإبتدائية الحادية عشر بالدلم .
ويهدف اللقاء إلى عرض المشاريع المتميزة والناجحة والتي تم تطبيقها في المدارس المشاركة لتبادل الخبرات بين مدارس تطوير “إشراف – تمكين” . ومن هذه المدارس المشاركة في هذا الملتقى الثانوية التاسعة ، الثانوية الحادية عشرة والثانوية الثانية بالدلم.
وكان أبرز محاور الملتقى : عرض مشاريع الخطة التطويرية للمدرسة وإبراز أفضل المشاريع على مستوى مدارس تطوير.
بدأ برنامج ملتقى “أفكار قابلة للإنتشار” بآيات مرتلة من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية ومقدمة لطالبات الثانوية التاسعة.
بعد ذلك بدأ الملتقى بكلمة لقائدة الثانوية التاسعة مقررات أ. سناء الداعج قالت فيها : ” يعد التطوير والإهتمام بمواكبة التقدم من الأمور التي تسعى مدارسنا للتميز فيه عبر العديد من المجالات المهنية ومن خلال التدريب المستمر والعمل على تطوير الآداء إيماناً بإحداث تغيير بالمؤسسات والشركات والمدارس نحو الآداء الأفضل وهو بتقدير آداء موظفيها وعلى وجه الخصوص معلمي ومعلمات المدارس وإشراك الطالبات والطلاب في عملية التعلم والرفع من كفاءاتهم والإهتمام بهم ”
وأوضحت الداعج أن الهدف من الملتقى هو لتبادل الخبرات وتطوير المعارف ورفع المستوى الفكري والعقلي والسعي أيضاً إلى طريق التميز والجودة في الآداء ، وتتمثل استراتيجية التطوير في المدرسة لتحقيق رسالتها في إشراك كل معلمة في برنامج مستمر للنماء المهني يمكنها من المشاركة في عملية التقييم والتحليل المستمرين لنتائج عمل المدرسة ، وفي التطبيق لأفضل الأنظمة والأساليب والمواد التعليمية والبرامج الإثرائية. وفي ختام كلمتها شكرت مديرة وحدة تطوير المدارس وجميع من حضر لتحقيق التطوير في جميع المجالات.
تلا ذلك كلمة لمديرة وحدة تطوير المدارس أ هدى حبيب ذكرت بأن “وحدة تطوير المدارس (بنات) تنطلق من رؤية تتمثل في مجتمع مهني رائد قادر على إدارة عمليات التحول المؤسسي ورسالة مفادها تمكين المجتمع التعليمي من قيادة عمليات التغيير بجودة عالية في ظل تنمية مهنية مستدامة ، وتحقيقاً لهذه الرؤية ووفاءً بمتطلبات تلك الرسالة تبنّت الوحدة فعالية ( أفكار قابلة للإنتشار) لترسيخ ثقافة التعاون وتعزيز مفهوم مجتمعات التعلم المهنية بين مدارس المحافظة ،وتطمح لدعم هذه الفعالية بالمشاركة الإيجابية والفاعلة من جميع الجهات ذات العلاقة بتفعيل الخبرات المهنية والتخصصية التي تزخر بها إدارة التعليم ” .
وأخذت المدارس المشاركة بالتناوب بعرض مشاريعها ابتداءً من الثانوية التاسعة حيث بدأت أ. شيمه العامري بالحديث بعرض تقديمي وضّحت فيه المشاريع المنفِذة في الثانوية التاسعة وركزت على مشروع المنصة التعليمية “أكادوكس” ،وهو منصة تعليمية يساهم بأكثر فاعلية ويسهل مهمة المدرس وهو من أوائل المنصات التي تقدم خدمات وحلول رقمية ، ومن خلاله يتم التخطيط والمتابعة للآداء بكل يسرٍ وسهولة ، وكما يتم للمعلمات والطالبات من خلاله الإشتراك مجاناً والإستفادة من خدمات الموقع.
وأضافت العامري أن المشاريع في وحدة التطوير ارتكزت في عمومها على علاقة المشروع بالأهداف التفصيلية والإستراتيجية ووصف للمشروع متى يبدأ ومتى ينتهي معتمدةً في ذلك على نماذج موثقة وموزعة من وحدة تطوير المدارس.
عقب ذلك عرضت قائدة الثانوية الحادية عشرة أ. مشاعل النفيعي عرض مشروع “تطوير وتواصل ” والذي يهدف إلى مشاركة الأسرة في أنشطة وفعاليات المدرسة وذلك من خلال تحديد البرامج الإبداعية الجاذبة للأسرة والتي ترغّبهم في المشاركة في الفعاليات المقامة في المدرسة. أجريت خلال هذا المشروع عدة عمليات من دراسة الواقع ومعرفة الفجوات وتصور للنتائج ومن ثم تم تقديم إعدان للمشروع على الطالبات والأسر من خلال توزيع استمارات قبلية وبعدية ثم جاءت مرحلة إدارة العمليات للوصول للنتائج المرغوبة.
وتقدمت أ. نوره آل طالب لعرض مشروع “تدريب – حياة” في الثانوية الثانية بالدلم. وتحدثت عن رؤية المشروع التي تركز على كادر تعليمي وإداري واعي بأهمية التدريب في نفوس الموظفات وتوفير فرص تدريبية، واستهدفت المعلمات والإداريات في المدرسة واستعرضت خلال العرض التقديمي على خطوات تنفيذ المشروع.
في الختام تم توزيع أدلة البرنامج الوطني لتطوير المدارس النسخة الثانية على مدارس تطوير ، وكرّمت مديرة وحدة تطوير المدارس وقائدة الثانوية الحادية عشر المدارس المشاركة وفريق العمل في الثانوية التاسعة مقررات تطوير ، ثم تجولت الحاضرات على المشاريع المنفذة في الثانوية التاسعة مع شرح من طالبات المدرسة..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج