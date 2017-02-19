استقبل ولي العهد الأمير محمد بن نايف في مكتبه اليوم (الأحد) وفدا من الأطفال المصابين بمتلازمة داون، المنتسبين لجمعية “صوت”، وحرص على التقاط الصور معهم، مقبلا رأس طفلة ومازحا معها.
وأظهرت الصور والفيديوهات ولي العهد وهو يقف مع الأطفال المصابين، مبتسما بينهم وممازحا لهم، في لقطات أبوية حانية، حيث قبل رأس طفلة وقال لها “شعرك حلو”، لترد الطفلة مبتسمة: “شكرا”.
وعبر ولي العهد عن سعادته بلقاء هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، موجها القائمين على جمعية صوت، التي يرأسها فخريا، بضرورة تقديم الرعاية والتدريب لهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
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