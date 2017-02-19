علق رئيس نادي اتحاد جدة حاتم باعشن على طلب إدارة نادي الهلال استقدام حكم أجنبي لمباراتهم أمام فريقه في الجولة الـ 20 بدوري جميل للمحترفين على ملعب الجوهرة المقررة في 5 مارس المقبل، بأن هذه الأمور عفا عليها الزمن وأن الموعد الملعب.
وأكد أن إدارة نادي الاتحاد ضد استقدام حكم أجنبي أمام الهلال، مشيراً إلى أن الشوشرة والبيانات عفا عليها الزمن، موجهاً حديثه لإدارة الهلال بقوله: “النظام أعطاك من حقك تجيب حكم أجنبي على أرضك وأرض المنافس، تريد أن تنافسني فقط في الميدان”.
وتابع في مداخلة له على قناة “العربية”: “أقول للهلاليين خذوا النقاط في الملعب، أنا حر لا أريد إحضار طاقم أجنبي، ولآخر مباراة سيكون هناك حكم سعودي، لقد شاهدنا أخطاء الحكام الأجانب في مباراة الاتحاد وكذلك البارحة في مباراة الأهلي، بينما الحكم السعودي يعطي كل ذي حق حقه”.
وفق “أخبار 24”.
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