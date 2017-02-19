دعا الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رجال الأعمال إلى الإسهام في تطوير مدينة جدة، مؤكداً لهم أن الاستثمار في المملكة أجدى من الخارج.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية اليوم الأحد، حيث قال في كلمة له: “أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج، فساهموا في تطوير مدنكم”.
وتابع: “ساهموا في تطوير وطنكم، وساهموا في المشاركة الآن، فوطنكم ينتظركم، والدولة أعطتكم هذه الفرصة للمشاركة في تطوير بلدكم، فانتهزوا الفرصة وابذلوا كل جهدكم في استثمار أموالكم في وطنكم من أجل أبنائكم”. وفق “أخبار 24”.
وأشار الفيصل إلى أن مشروع النقل العام بجدة جاهز للتنفيذ، ومطروح أمام القطاع الخاص، مقّدماً شكره إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وأمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس، إزاء الجهد الكبير الذي بذلاه ليظهر كورنيش جدة بالمظهر الخلاب واللائق.
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