كشفت شرطة الرياض اليوم (الأحد) كيفية الإيقاع بأحد عشر متهما على خلفية حادثة سطو مسلَّحين على مواطن في حي أشبيلية بالرياض، التي وثقها مقطع فيديو وجد تداولا واسعا.
وأوضحت الشرطة أنه تم تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، بالإضافة لتكثيف البحث والتحري على كافة المحاور وزرع المصادر وتوزيع الكمائن لضبط كل من تحوم حولهم الشبهة في الترصد لعملاء البنوك وتتبعهم.
وبينت أن ذلك أسفر عن الإيقاع بالمتهمين البالغ عددهم 13 شخصا في كمائن محكمة، اثنان منهم هما اللذان نفذا عملية السطو الموثقة في مقطع الفيديو المتداول وتم إعلان القبض عليهما في حينه قبل أسبوعين، مؤكدة أن جميع المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية ومخالفون لنظام الإقامة.
وأكدت أن المتهمين أقروا بصلتهم بما يزيد على 11 واقعة سلب تحت تهديد السلاح، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، حيث بلغت جملة المبالغ المسروقة 1.1 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وقالت الشرطة في بيانها إنه تم إيقاف المتهمين رهن التوسع في التحقيق معهم لتحديد صلتهم بالبلاغات الأخرى المقيدة ضد مجهول، والتعميم عن أوصافهم وأسلوبهم الإجرامي على كافة شرط مناطق المملكة.
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