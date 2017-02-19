فقدت مواطنة يديها وإحدى قدميها بعد خطأ طبي ارتكبه طبيب عربي في عملية أجرتها لشفط الدهون بمجمع طبي بالرياض.
وأوضحت صحة الرياض أن والدة الفتاة قدمت شكوى ضد طبيب عربي، يعمل نائبًا في جراحة التجميل في مجمع متخصص بالرياض، بأن ابنتها رغبت في سحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت مستشفى حكوميا بالرياض.
وأضافت أن المستشفى قرر ضرورة بتر اليدين من مفصلي المرفقين والقدم اليمنى من مفصل الركبة، بعد المضاعفات الصحية التي حدثت لها، وتم ضبط الطبيب وإجراء التحقيق معه، وتبين أن العملية استغرقت ساعتين بالتخدير الموضعي، وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي، ما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتارا بالتشريعات، بعد أن انتهى الأمر ببتر 3 أطراف للفتاة.
وأشارت إلى أن لجنة عاجلة من الشؤون الصحية بالرياض زارت المجمع، وتبين لها أن التنظيم الإداري والطبي داخله مخالف للنظام، وأن غرفة العمليات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة، تفتقد إلى جهاز مراقبة العلامات الحيوية، وعربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي، وقناع أكسجين، والتي تأتي ضمانًا لسلامة المريض في حالة حدوث أي طارئ. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت صحة الرياض قرارا بإيقاف الطبيب، والرفع للهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسمه من سجل المرخص لهم، وتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها النظام، وافتقار غرفة العمليات التي استخدمها الطبيب للنظافة والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة.
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