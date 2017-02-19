وصف المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر ما يحدث مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة وصولاً لمباراة الاتحاد بأنه ربما يكون عقوبة إلهية.
وأوضح عقب خسارة فريقه من الاتحاد في الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين أن الفريق قدم كل شيء، ولكن لم يستطع التسجيل، حتى من ضربة الجزاء قبل تسجيل الاتحاديين هدفهم الأول.
وعلق الجابر على ما يمر به نادي الشباب من ظروف صعبة، قائلاً: “ما يحدث في الشباب ربما يكون عقوبة إلهية”.
يذكر أن الاتحاد حسم أمس السبت كلاسيكو الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما، حيث سجل له عدنان فلاتة في الدقيقة 61، ومحمود كهربا في الدقيقة 73، ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة.
وفق “أخبار 24”.
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