نفذت قوات الأمن الخاصة اليوم (الأحد) بالتعاون مع عدد من القطاعات الأمنية فرضيات التمرين التعبوي لليوم السادس بمدينة الأمير محمد بن نايف للعمليات الخاصة بالمدينة المنورة.
واشتملت فرضيات اليوم السادس على تنفيذ سيناريوهات معدة خصيصا لتحاكي الواقع لفرضيات مكافحة العمليات الإرهابية المحتملة والتعامل مع الفئات الضالة في الظروف الطبيعية المتنوعة وفي أماكن وبيئات مختلفة.
واشتملت العمليات على استخدام أسلحة وآليات جديدة وتخصصية، عبر مجموعات محترفة من مقاتلي العمليات الخاصة وقوة الأمن المدرعة وقوة إبطال وإزالة المتفجرات وفرق الدعم اللوجستي، بالاشتراك مع طيران الأمن.
وفق “أخبار 24”.
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