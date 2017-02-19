أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف اليوم (الأحد) أنه يتحمل المسؤولية في كل ما يحدث في المنطقة، بما في ذلك سيول الأمطار التي اجتاحت عددا من مدنها، مؤكدا أن المواطن على حق دوما، وأنه وقياداته لا يسعون لتبرير ما حدث.
وقال الأمير سعود في اجتماع عقده اليوم في مكتبه مع قيادات المنطقة للاطلاع على وضعها بعد الأمطار الغزيرة: “أنا المسؤول، وسأتحمل مسؤولية ما حدث ويحدث في المنطقة الشرقية، وأديت القسم لأكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم”.
وأضاف: “المواطن دوماً على حق وله الحق، واجتماع اليوم ليس للتبرير بل لمعرفة تفاصيل ما حدث”، مؤكدا أنه إن كان هنالك ما يستوجب الاعتذار فالمسؤولون أولى بأن يعتذروا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمطارا غزيرة هطلت على المنطقة الشرقية، تسببت بوقوع أضرار كبيرة وغرق عدد من الشوارع الرئيسية والمرافق العامة.
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