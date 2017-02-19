دشّن سعادة محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع صباح اليوم الأحد الموافق 22 / 5 / 1438 هـ معرض ( شفيع البرايا ) في متوسطة فرسان الجزيرة الأهلية ..
حيث كان في استقباله مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة والمشرف العام على مدارس فرسان الجزيرة الأهلية الأستاذ ناصر بن عبدالله الحقباني ومدير العلاقات العامة والإعلام ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومدير التعليم الأهلي والاجنبي الأستاذ فهد الداعج ورئيس قسم التوعية الإسلامية الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الجدوع ومشرفي قسم التوعية الإسلامية ومدير الاستديو التعليمي الأستاذ خالد بن عبدالله الكثيري وقائد متوسطة فرسان الجزيرة الأستاذ حسن بن عوض آل رشيد والهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة..
بدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم قصيدة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعنوان ( بأبي أنت وأمي يارسول الله ) للطالب رامي الهاشمي ..
ثم كلمة المشرف العام على مدارس فرسان الجزيرة الأستاذ ناصر الحقباني رحب فيها براعي الحفل والحضور الكريم حيث قال إن هذا المعرض يستمد قيمته من عظمة موضوعه الذي يتناول النبي الأعظم والأكرم والرحمة المهداة وهو شرف لمن قام عليه ومن ساهم فيه بقليل الجهد أو عظيمه ، ويحدونا الأمل أن يستفيد منه أكبر فئة من الطلاب والطالبات والزائرين والزائرات ، وفي كل زاوية من هذا المعرض فضل وأجر لمن شرح ومن استمع ومن قرأ ، وأن تشريف سعادتكم ورعايتكم للمعرض يَعد دعم لكل عطاء ولكل مبادرة ، والشكر موصول لسعادة مدير التعليم ولقطاع التعليم الأهلي الذي وفر لنا الدعم والمساندة في سبيل تحقيق الغاية من شراكة التعليم الأهلي في تقديم خدمة التعليم ، وكذلك الشكر لقائد المدرسة وجماعة التوعية الإسلامية ولفريق العمل معه على العطاء والجهود التي قدموها في سبيل نجاح المعرض ..
ثم قام سعادة المحافظ بتدشين المعرض والإطلاع على أركانه والذي يحكي جابنا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغزواته وسننه ، وكذلك تدشين مسابقة ( شفيع البرايا ) على مواقع التواصل الاجتماعي ..
وفي نهاية المعرض كرم راعي الحفل الرعاة والقائمين على المعرض .
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