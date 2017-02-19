أعلنت محافظة الخرج عن بدء استبقال الطلبات المتعلقه بأضرار السيول من ( مزارع – حلال -سيارات -منازل ) ، وقد حددت المحافظة فروع لتقديم لمن هم في بعض المراكز تسهيلاً على أهالي الخرج و هي على النحو التالي :
موقع الضرر الدلم التقديم بمركز الدلم
موقع الضرر الهياثم التقديم بمركز الهياثم
موقع الضرر نعجان التقديم بمركز نعجان
اما باقي المراكز التقديم بمحافظة الخرج
كما نوهت المحافظة على انه مدة الاستقبال ١٠ ايام من اليوم.
وياتي ذلك بعد ان شهدت المحافظة و مراكزها كميه من الامطار جعلها امطار خير و بركه .
يذكر انه قد شهدت المحافظة صباح امس جولة تفقدية من صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض الذي اكد على تطبيق اللاجراءات اللازمة والوقف مع المتضررين من تلك السيول .
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