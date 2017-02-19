قال عبد المجيد الرويلي لاعب نادي الهلال إنه ورفاقه لن يشعروا بالراحة قبل الفوز بدوري جميل للمحترفين.
ويحتل الهلال في الوقت الحالي قمة جدول ترتيب فرق دوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة.
وكان الهلال قد تمكن من الفوز على الخليج بأربعة أهداف دون رد في مباراة الجولة 19.
وقال الرويلي في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري أنهم لن يشعروا بالراحة إلا بعد الفوز بلقب دوري جميل للمحترفين، وأعرب اللاعب عن ثقته في المدرب رامون دياز وقراراته. وفق “أخبار 24 “.
وسيحل الهلال ضيفا على الاتحاد يوم الأحد الموافق 5 مارس المقبل ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.
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