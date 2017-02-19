حرصت جماهير اتحاد جدة، على استقبال اللاعبين في مطار الملك عبد العزيز بجدة، في ساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد عودة الفريق ظافرا بنقاط مباراته أمام الشباب والتي كسبها بهدفين دون رد، ضمن الجولة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وتمتع اللاعبان التشيلي كارلوس فيلانوفا وحارس المرمى فواز القرني، باستقبال خاص من الجماهير بعد المستوى الجيد الذي ظهرا به في المباراة، وساهما مع اللاعبين في المحافظة على نظافة شباك الفريق وتسجيل الهدفين.
من جهة أخرى، تلقى لاعبو الاتحاد مكافأة مالية خاصة بمناسبة الفوز تسلموها فور وصولهم المطار.
وذكرت مصادر اتحادية أن أعضاء شرف الفريق أحمد كعكي والحائلي، أعلنا عن مكافأة مالية للاعبين بمناسبة الفوز والتقدم للمركز الثالث في خارطة الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق، منح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام، وذلك بسبب توقف الدوري لمدة أسبوعين، ثم العودة والاستعداد لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الخامس من شهر مارس/آذار المقبل ضمن الجولة 20 من الدوري. وفق “كوورة”.
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