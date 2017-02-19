أبلغت إدارة نادي الهلال في خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، رفضها تكليف حكام محليين بمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد في الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويضغط الجانب الهلالي في ظل رغبة إدارة الاتحاد بعدم طلب حكام أجانب، وترددت أنباء قوية عن احتمالية كبيرة بتكليف رئيس دائرة التحكيم الجديد الإنجليزي مارك كلاتينبرغ كحل وسط للخروج من أزمة اختلاف الفريقين حول طاقم التحكيم، خصو ًصا أن الاتحاد السعودي أقر بأن يقود رئيس دائرة التحكيم من 3 إلى 4 مباريات بمعية مساعدين حكام سعوديين، واعتباره حكًما محلًيا دون أي تبعات مالية على أي ناٍد.
ومن جانب آخر تغادر مساء اليوم بعثة الفريق الأول بنادي الهلال على متن طائرة خاصة تكفل بها الأمير نواف بن سعد رئيس النادي إلى مسقط، تأهًبا لمواجهة بيروزي الإيراني مساء بعد غد (الثلاثاء) في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الآسيوية لدوري أبطال آسيا 2017 ،وسيجري الفريق عصر اليوم مرانه الأخير قبل المغادرة. وفق “الشرق الأوسط”.
وتقرر عدم مشاركة اللاعب سالم الدوسري في اللقاء، حيث يرغب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في تجهيزه للمباراة المقبلة في الدوري. وكان دياز ُوجد مساء أمس في استاد الأمير فيصل بن فهد وتابع مباراة الشباب والاتحاد، حيث سجل ملاحظاته عن الأخير قبل مواجهته الأحد المقبل في قمة ملتهبة ومنتظرة في الدوري السعودي للمحترفين.
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