عبر سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول بنادي الشباب، عن عدم رضاه من نتيجة مباراة فريقه الشباب أمام نظيره الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.
وقال الجابر في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: “لم نوفق في هذه المباراة، سنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بالشكل الصحيح”. وفق “الرياضية”.
وعن ما يمر به نادي الشباب من ظروف صعبة، قال: “مايحدث في الشباب ربما يكون عقوبة إلهية”.
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