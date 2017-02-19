قام شاب من سكان أحد أحياء محافظة الأحساء باستغلال غرق شارع الحي بمياه الأمطار لممارسة التزلج على الماء بدباب بحري “جت سكي”.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يتزلج بين المنازل، وسط متابعة وتشجيع من بعض سكان الحي.
يذكر أن منطقة الشرقية شهدت أمطاراً غزيرة تسببت في غرق شوارع وأنفاق في عدة مدن ومحافظات، حيث ذكرت أمانة المنطقة أن كمية الأمطار التي هطلت تعادل حالة مطرية لقرابة عام ونصف.
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