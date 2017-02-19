قال مصدر مطلع إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرفت إعانة التعطل عن العمل لأكثر من 600 مواطن من موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ الذين تم فصلهم من العمل في سبتمبر الماضي.
وأوضح المصدر أن المؤسسة صرفت الإعانة من نظام التعطل عن العمل “ساند” خلال فترة شهرين من وقت التسجيل الإلكتروني في أكتوبر الماضي، وذلك لـ600 موظف من إجمالي نحو 1083 تم فصلهم، فيما تقاعد العدد الباقي عن العمل.
من جانبه، أكد الوكيل عن الموظفين المفصولين من المجمع إبراهيم سعد المزيني، أن نظام “ساند” صرف التعويض عن شهرين فائتين، بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم استبعاد عدد من المفصولين لعدم انطباق الشروط عليهم، لافتا إلى أن التعويض المالي الذي يصرف لهم لا يسد احتياج كثير من الموظفين وأسرهم، ولا سيما مَن عليهم ديون، كما أن التعويض الذي يحصلون عليه سيتوقف بعد عام من الصرف.
وكان المئات من موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، فوجئوا بقرارات فصلهم من العمل، وذلك عقب انتهاء عقد الشركة المشغلة للمجمع “سعودي أوجيه”، الأمر الذي أثار توتراً كبيراً، فيما طُلب من المفصولين التوجه إلى برنامج “ساند” ليتسنى لهم البحث عن وظيفة أخرى من خلاله.
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