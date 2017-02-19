قضت المحكمة العليا في مقاطعة “أونتاريو” الكندية، بتغريم إيران نحو 300 ألف دولار، تعويضات لعائلات أمريكية سقط أبناؤها ضحايا هجمات نفذتها ما أسمته المحكمة “المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران” في عدد من الدول من بينها السعودية.
ووفقا لوكالة “الأناضول”، فإن وسائل الإعلام الكندية أكدت أن الحكم صدر في الثامن من فبراير الجاري، ويمثل المبلغ التكاليف القانونية للدعاوى التي رفعتها العائلات الأمريكية، فيما أعطت المحكمة إيران مهلة 30 يوماً لدفع المبلغ.
ويقدر عدد العائلات الأمريكية التي ستحصل على التعويضات، بنحو ألف عائلة، سقط أبناؤها بهجمات في كل من (السعودية، والأرجنتين، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان).
يأتي ذلك الحكم؛ ليلحق بحكم آخر سبق أن صدر من ذات المحكمة في يونيو الماضي، باستعمال أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها “طهران” ونفذتها حركات موالية لها.
وكان الحكم يقضي بحصول عائلات أمريكيين قُتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا، وقُدّرت حينها بـ13 مليون دولار.
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