شهدت الأمسية الشعرية التي أقامتها جامعة الفيصل بالرياض أول أمس الجمعة، عودة الأمير بدر بن عبدالمحسن إلى المنصة الشعرية بعد غياب طويل، فيما بلغت قيمة تكلفة تذكرة العشاء مع الأمير بدر نحو 15 ألف ريال.
وأوضح فهد المعيبد مدير العلاقات والإعلام بمؤسسة (luxury Ksa) القائمة على التنظيم، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الأمسية حضرها أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم نساء، مؤكداً بيع معظم التذاكر المخصصة للعشاء مع الأمير بدر، ومبيناً أن ريعها يذهب إلى صندوق الطالب في جامعة الفيصل.
ولفت إلى أن عدد الطاولات المخصصة للعشاء بلغت نحو 30 طاولة، ومعظم تذاكرها بيعت، علماً بأن حسابها بالكرسي الواحد الذي يبلغ قيمته 15 ألف ريال، مشدداً على أنها ليست استغلالاً لشخصية الشاعر، وأن الأمير لم يجلس معه على طاولته نساء، بل كانت هناك طاولات مخصصة للسيدات.
وألقى البدر قصيدتين خصّها للأمير خالد الفيصل مؤسس جامعة الفيصل، واستحضر خلال أمسيته عدة مواقف جمعته مع الملك فيصل بن عبد العزيز والملك سلمان قبل سنوات.
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