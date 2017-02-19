ذكرت وزارة التعليم أن المعدل الحالي للمعلمين مقابل الطلاب يبلغ معلماًَ لكل تسعة طلاب، بينما يبلغ المعدل العالمي معلماً لكل 25 طالباً.
وأظهر تقرير نشرته الوزارة أن أعلى ثلاث إدارات تعليم من حيث معدل الطالب للمعلم، هي تعليم جدة “بنين” بنسبة 13.4%، ثم تعليم الرياض “بنين” بنسبة 12.4%، ثم تعليم الرياض “بنات” بنسبة 12.2%.
وأبان التقرير أن أقل ثلاث إدارات من حيث معدل الطالب للمعلم هي تعليم الدوادمي “بنات” بنسبة 4.5%، ثم تعليم النماص “بنين” بنسبة 4.6%، ثم تعليم الباحة “بنات” بنسبة 5.7%. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ميزانية هذا العام (1438 – 1439هـ) بلغت 127 مليار ريال، 91% منها للرواتب والأجور، و9% فقط للمشاريع والخدمات.
وكان المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي قد أوضح في وقت سابق، أنه وبناء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لهيكلة القوى البشرية، تبين لها عدم وجود عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف.
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