أنقذ أعضاء “قروب واتسآب” زميلاً لهم من السجن بالأفلاج، بعد دين تراكم عليه وعجز عن السداد، وقبع بسببه خلف القضبان.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”سبق”، إلى أن أحد المواطنين تم توقيفه بسجن الأفلاج على خلفية دين تجاوز نصف مليون ريال؛ الأمر الذي تسبب في انقطاعه عن التواصل مع أعضاء “قروب” العمل على “الواتسآب” الذي كان نشطاً به برفقة زملائه.
وأشارت المصادر إلى أن زملاءه تحرّوا عنه بعد اختفائه وإغلاقه هاتفه، وعلموا أن زميلهم تمّ توقيفه على خلفية دين بلغ 516 ألف ريال.
وقرر أعضاء “قروب الواتسآب” جمع الدّين والتسديد عن زميلهم الموقوف، وتم خلال أقل من شهر إيداع المبلغ المطلوب والإفراج عنه.
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