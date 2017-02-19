اختارت شركة ‘‘سامسونج‘‘ الكورية الجنوبية، شركة ‘‘سوني‘‘ اليابانية، للمشاركة في إنتاج بطاريات خاصة بهاتفها الجديد ‘‘جلاكسي إس 8‘‘ في خطوة تسعى منها لتفادي كارثة بطارية هاتفها السابق “أس 7″.
ووفق ما أوردت صحيفة ‘‘وول ستريت جورنال‘‘ أمس، فإن مسؤولي شركة سامسونج، أعدوا قائمة بأسماء المصانع المرشحة لإعداد بطارية الهاتف الجديد.
وجاءت شركة سوني اليابانية على رأس هذه القائمة، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على أمر الصفقة، وبذلك تكون سوني، ثالث مزود لسامسونج” بالبطاريات من نوع ليثيوم أيون، لكن الكمية المطلوبة من سوني هي أقل تلك المخصصة للمزودين الآخرين.
وكانت الشركة الكورية وقعت في أزمة كبيرة عام 2016، عندما انفجرت مجموعة من بطاريات هواتف ‘‘جلاكسي نوت7‘‘ متكبدة خسائر فاقت 5 مليارات دولار بسبب الأعطال التي لحقت بهذا الهاتف واضطرت لسحب ملايين الهواتف
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