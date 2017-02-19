محاضرة (اعرفي حقك الصحي)
إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي للفرد والمجتمع، وتفعيلاً للأسبوع الخليجي لحقوق المريض تم تنفيذ محاضرة تفاعلية بعنوان (اعرفي حقك الصحي) بالشراكة المجتمعية بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالرياض برئاسة الأميرة نورة بنت محمد حفظها الله وبين لجنة التنمية النسائية باليمامة ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم ومستوصف التعاون الطبي وبتنسيق متميز من أ/فاطمة الشريف تم إقامة محاضرة تفاعلية رائعة للدكتورة فاطمة يوسف الجعوان، استشارية النساء والولادة والعقم، وفيها تحدثت د/فاطمة عن الحقوق لكل مريض ومنها:
* تلقي رعاية تتسم بالعطف والاحترام وتفهم الخصوصية الثقافية في بيئة نظيفة وآمنة ومتعاونة.
* العناية بفريق طبي كفء والاطلاع على التشخيص وخطة العلاج والمضاعفات الهامة المحتملة والمتابعات اللازمة.
* تقديم المعلومات الكافية ليتمكن المريض “وعلى بصيرة” من إعطاء الإذن بأخذ العلاج المقترح أو إجراء العملية المقترحة.
* مناقشة الرعاية والخدمات التي يتلقاها المريض والتعليق عليها.
* العلم بمدى تأثر حالته الصحية في حال رفضه للعلاج والسرية التامة.
* تقديم خدمات الترجمة الكافية عند اللزوم.
* الخروج من المستشفى حسب توصية الطبيب المعالج مزودا بالأدوية المناسبة ومواعيد المتابعة وما يلزم من تعليمات وإرشادات للعناية في المنزل.
*إعطاء المريض تقرير طبي يتضمن كل المعلومات الخاصة بحالته الصحية، ونتائج الدراسات والعمليات الجراحية وغير الجراحية التي أجريت لك والأدوية المعطاة في المستشفى وعند الخروج.
كما صاحب المحاضرة العديد من العروض المرئية عن حقوق المريض وعن خدمة (137) والخاصة بالحالات الصحية الطارئة والعديد من المداخلات القيمة الاستفسارات المتنوعة من الحاضرات وقد زاد من ثراء المحاضرة مشاركة الأخوات من قسم حقوق وعلاقات المرضى في مستشفى الملك خالد حيث زودن الحاضرات بالعديد من المعلومات حول كيفية تقييم خدمات المستشفى باستخدام برنامج قياس رضا المرضى الموجود في المستشفى.
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