ذكرت مصادر بالإدارة العامة للمرور أن تلوين لوحات المركبات، التي تسببت العوامل الجوية في مسح أحرفها وأرقامها؛ لإيضاح ما تم مسحه، يُعد مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “مكة”، أنه يستلزم تقدم قائدي المركبات التي تسببت العوامل الجوية في مسح حروف لوحاتها أو أرقامها أو كليهما معاً، بطلب لوحات “بدل تالف” لإدارة المرور، مع دفع رسوم تقدر بنحو 100 ريال؛ حتى لا ترصد بحقهم مخالفة تحت مسمى “عدم المحافظة على لوحات المركبة”.
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