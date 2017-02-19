قال محافظ الخرج شبيلي القرني، إن الأسباب التي أدت إلى محاصرة السيول لعدد من المراكز والأحياء بالمحافظة، تتمثل في تهاون بعض المسؤولين في منح الموافقات على فسح مخططات سكنية في روضات ومزارع، وتجاوزات المواطنين في الأودية.
وأضاف القرني، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن عدداً من المخططات السكنية التي نفذت من عشرات السنين لم يراع فيها أن تكون مرتفعة عن سطح الأرض حتى تكون بعيدة عن مجرى السيول، مشيراً إلى أن أمير منطقة الرياض طلب معرفة المسؤولين عن إجازة هذه المخططات القديمة، التي تم منحها للمواطنين وسط الروضات والمزارع؛ لمحاسبتهم.
وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة كانت كبيرة جداً، ولا بد أن تؤدي إلى خوف المواطنين، خاصة مع مضايقتهم للأودية ببناء بيوت وسط مزارع غير مهيأة لتكون أراضي سكنية.
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