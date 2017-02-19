علق المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي على القائمة التحريضية التي أصدرها تنظيم “داعش” مؤخراً؛ لاستهداف عدد من الدعاة والعلماء، مؤكداً أن الجهات الأمنية لا تستهين بتلك التهديدات وتعمل على محاصرتها والحيلولة دون تنفيذها.
وبيّن التركي وفقاً لما نقلت عنه صحيفة “الرياض”، أن الوزارة لا تركز أمنياً على حماية شخص معين أو مؤسسة بعينها دون غيرها، لافتاً إلى أن الوزارة لا تعتمد على أسلوب الحماية الشخصية، لكنها تراعي تكتيكات التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإعلان عن استهداف موقع ما لصرف النظر عن أهدف أخرى، وتضع الخطط الملائمة لمنعهم من تحقيق أهدافهم.
وأشار إلى أن المنظومة الأمنية حققت نجاحات كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمجتمع، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين وما يقدمونه من معلومات تفيد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين والإرهابيين.
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