أشرف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على العمليات العاجلة لـ29 مدينة في المملكة لتنفيذ مشاريع تصريف السيول والأمطار؛ حيث صنفت تلك المدن بأنها على درجة عالية من الخطورة حال تعرضها لأمطار غزيرة.
وكان وزير الشؤون البلدية قد زار مدينة الدمام للوقوف على حجم الأضرار التي وقعت بها جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، واجتمع بأمين المنطقة الشرقية وقيادات الأمانة للاطّلاع على خطط تصريف ودرء السيول، ووجه بتسخير كل الإمكانيات لحل المشكلات في مدن المنطقة.
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بياناً أشارت خلاله إلى قيام مطوري مخطوطات عقارية بالردم والاعتداء على مجاري الأودية وروافدها، مؤكدة حرصها على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بجميع مناطق المملكة.
وأعلنت الوزارة في بيانها البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة بتصنيف 29 مدينة بأنها على درجة عالية من الخطورة حال تعرضها لأمطار غزيرة، من بينها أبها وخميس مشيط وبيشة، لما تختص به من خصائص من حيث كمية الأمطار وطبيعة الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات بها، وتم إعطاؤها الأولوية في تنفيذ مشاريع السيول.وفق “أخبار 24”.
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