تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء أمس (السبت)، من اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الأراضي السعودية.
ودمرت قوات الدفاع الجوي وفقاً لـ”الإخبارية”، الصاروخ الباليستي في سماء مدينة جازان دون حدوث أي أضرار.
تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء أمس (السبت)، من اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الأراضي السعودية.
ودمرت قوات الدفاع الجوي وفقاً لـ”الإخبارية”، الصاروخ الباليستي في سماء مدينة جازان دون حدوث أي أضرار.
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