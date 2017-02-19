كشفت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض عن ملابسات الحادث الذي وقع بطريق روضة الخفس بالعاصمة أول من أمس (الجمعة)، وأسفر عن اصطدام شاحنة بسيارة من نوع “جيمس”، ووثقه مقطع فيديو ادّعى مصوره أن الشاحنة كانت تسير عكس الاتجاه، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مرور الرياض المقدم طارق الربيعان، حسبما أوردت صحيفة “سبق”، إن سائق الشاحنة لم يرتكب مخالفة؛ لأنه لم يكن يسير عكس الاتجاه، وإنما كان يسير داخل تحويلة في طريقها الصحيح حسب اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي أمامه.
وأضاف أن مصور الفيديو كان يسير في جزء آخر من الطريق لم يستكمل أو يفتتح حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل على التحويلة مستمر منذ وقت طويل ولم يستكمل المقاول بقية الطريق، والموقع خاضع لإشراف وزارة النقل.
وأكد الربيعان أن الحادث لم يسفر عن أن أية وفيات، لكنه أسفر عن إصابة متوسطة لقائد المركبة، الذي نقل إلى المستشفى، مبيناً أنه تمت مخاطبة المختصين بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق نظراً لخطورة الوضع خاصة هذه الأيام.
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