طالب مختصون في شؤون الطقس سكان المناطق الشمالية والوسطى في المملكة بالاهتمام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتلبيسها لأبنائهم، محذرين من كتلة هوائية باردة تبدأ بعد فجر اليوم (الأحد) وتستمر إلى بعد غد (الثلاثاء).
وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني في تغريدة له على موقع “تويتر”: “المتوقع بإذن الله الأحد والإثنين والثلاثاء، أجواء باردة بإذن الله، البسوا ولبسوا عيالكم، الشمالية الوسطى ثقيل، والشرقية وسط, المدينة خفيف”.
فيما أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن أجواء المملكة ستشهد كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، متوقعاً تشكل الصقيع صباح اليوم على نطاق واسع في المناطق الشمالية والوسطى.
من جانبه، طالب المهتم بحالة الطقس والأرصاد الجوية وليد سليمان الحقيل، المواطنين بالحرص على ارتداء الملابس الثقيلة؛ حيث قال في تغريدة له على موقع “تويتر”: “لبسوا عيالكم زين.. بعد الدفوة اللي راحت يقل تحمل البرد (وصقيع من القصيم لطريف يؤثر على الزراعة).وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج