أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة لن تستغني عن الفائض من المعلمين والمعلمات المتواجد حالياً، لافتاً إلى وجود مقترح بإمكانية تحويل هذا الفائض إلى مناطق أخرى والاستفادة منه بشكل عملي.
وتوقع العصيمي، وفقاً لـصحيفة “الحياة”، وجود فائض في أعداد المعلمين عقب التشكيل الجديد الذي تجريه الوزارة حالياً، مبيناً أن الفائض سيكون ببعض التخصصات أو في منطقة دون أخرى.
وأشار إلى أن طلبات التقاعد المبكر التي استقبلتها الوزارة بلغت نحو 29 ألف طلب، موضحاً أن هناك شروطاً للتقدم بتلك الطلبات، وتشمل إحضار موافقة مرجعه على عدم وجود حاجة له، وتقديمها في نهاية العام الدراسي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج