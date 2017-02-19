وثقت كاميرات المراقبة في إحدى التموينات بحي الشفا جنوب الرياض قيام أربعة شباب بعملية سطو مسلح ليستولوا على مبلغ مالي وبطاقات اتصال.
وأظهر المقطع المتداول أربعة شباب في العقد الثاني من العمر تقريباً، وقد دخلوا إحدى التموينات ليقوموا بالهجوم على البائع وإرغامه على الاستجابة لهم.
وبيّن المقطع المصور الجناة الأربعة وهم يشهرون سلاحاً أبيض في وجه عامل التموينات ويستولون على مبلغ مالي وبطاقات اتصال.
وفق “أخبار 24”.
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