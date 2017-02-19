أعلن شاب سعودي على موقع إعلانات مبوبة شهير في السعودية، عن أن لديه “سالفة للبيع”، طالبًا المزايدة عليها، وفوجئ برد الفعل من فئات المجتمع المختلفة، من داخل المملكة وخارجها.
وأبرز الشاب في الإعلان مواصفات السالفة، بأنها جديدة، ومشوقة ومدتها 8 دقائق ومضحكة جدًا، ومناسبة لجميع الطبقات، بدايتها قديمة ونهايتها جديدة، ويبدأ المزاد على شرائها من 50 ريالا، وحث الراغبين على عدم بخس “السالفة”.
وفوجئ الشاب الذي رمز لاسمه بـ “زايد السولفجي” بعدد كبير من الزبائن ممن يرغبون في معرفة السالفة بفضول كبير، حتى أنه تلقى في يوم واحد أكثر من 200 اتصال ورسالة “واتساب” ورسائل “سناب شات”، من رجال ونساء يرغبون في دفع قيمة السالفة ومعرفتها.
وأوضح زايد وهو شاب عشريني خريج اللغات والترجمة وحاصل على دبلوم في اللغة من “ساوثهامبتون” ببريطانيا ويقيم في تبوك، أنه تلقى استفسارات عديدة من داخل المملكة، ومن دول الخليج، وعرض عليه متصلون من الكويت والإمارات زيادة في المبلغ مقابل أن يحكي لهم القصة المشوقة الغريبة.
وأضاف بحسب “العربية نت”، أنه لم يتوقع أن هناك عددا كبيرا من الفضوليين، أضافوه على واتساب وانستغرام وسناب شات، من خلال رقم هاتفه، كما وجد أن لدى بعض النساء إلحاحاً كبيراً لمعرفة “السالفة”، ويتحسرن إذا أُخبرن بأنها قد بيعت لغيرهن.
واقترح على أساتذة علم الاجتماع دراسة قصته ومعرفة أسباب الفضول المتزايد لدى الناس، ورجّح أن يكون لوسائل التواصل دور في تنامي ذلك، مشيرًا إلى أنه يقص سوالفه على أصدقائه فقط، خشية أن يوصم بلقب “بياع الحكي”.
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