ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت عبدالله آل سعود حرم أمير منطقة الجوف الحفل الختامي لجائزة سارة بنت عبدالله للأسر المنتجة لعام 1438هجري.
هذا وسيقام الحفل يوم الإربعاء 25-5-1438 الموافق 22 فبراير 2017 بعد صلاة المغرب في دار الجوف للعلوم.
وكانت لجنة التحكيم من أعضاء وعضوات قد أنهوا عملية تقييم وفرز 170 أسرة منتجة شاركت بأعمال مختلفة؛ ما بين السدو والأشغال الفنية والمأكولات الشعبية والعطارة، من خلال مهرجان الأسر المنتجة الذي نظمته جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية بالجوف، المصاحب لمهرجان الزيتون العاشر.
وتبلغ جائزة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز 240 ألف ريال، نصيب ذوات الاحتياجات الخاصة 160 ألف ريال؛ موزعة على المراكز الثلاث الأولى، فيما تبلغ قيمة جائزة سموها للأسر المنتجة 80 ألف ريال؛ موزعة على المراكز الثلاث الأولى.
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