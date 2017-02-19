تطلق إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -وبشراكة مُجتمعية مُتميزة مع مُجمعات التعاون الطبية- برنامج (التفاح الأخضر) والذي يعد أكبر برنامج صحي حركي على مستوى كليات البنات بالجامعة في الفترة من 22/5/1438هـ إلى 30/5/1438هـ في كليات الجامعة في محافظة الخرج ومركز الدلم وتشمل :
كلية التربية بالدلم- كلية التربية بالخرج – كلية هندسة وعلوم الحاسب – كلية العلوم الطبية التطبيقية – كلية الصيدلة – كلية العلوم والدراسات الإنسانية- عمادة السنة التحضيرية، ويهدف هذا البرنامج إلى:
1/ رفع المستوى الصحي من خلال برامج صحية متنوعة.
2/ التركيز على الجانب الوقائي فيمايتعلق بحياة الأسرة اليومية.
3/ تناول جوانب حياة المرأة ومايهمها، وتقديم أفضل الحلول لها.
4/ عقد شراكة مجتمعية مع المجمعات الطبية.
5/ تفعيل دور الطب البديل ممايقلل من استخدام الأدوية ذات التراكيب الكيميائية.
6/التشجيع على العودة إلى نمط الحياة الصحيحة ومحاربة الأمراض.
ويستهدف مختلف فئات المجتمع الجامعي من طالبات وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة الإدرية وغيرهم، ويأتي ضمن البرامج التي تسعى إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى تنفيذها تمشياً مع طموحات قيادة الجامعة في بناء جسور تواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وبأنماط مُختلفة صحية وثقافية ومعرفية، وسعياً لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد من خلال رفع المستوى الصحي عن طريق التثقيف والتوعية بما يحقق إنشاء مُجتمع صحي خالٍ من الأمراض، ويكون للرياضة والاهتمام بالغذاء ومحاربة السمنة وتناول مواضيع ذات صلة بحياة المرأة اليومية من عناية بالجسم والبشرة وكيف تجعل من منزلها بيئة مثالية تطبق فيه مقاييس صحية، ولقد حرصت إدارة العلاقات ومُجمعات التعاون على تحقيق البرنامج لأهدافه؛ لذلك وضعت فعاليات متنوعة لكل كلية تتنوع ما بين المحاضرات التثقيفية والعروض الحية والمسابقات والأنشطة المختلفة، تم الاتفاق عليها بمشاركة مشرفات وحدات العلاقات العامة في الكليات في اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي.
وتعد مُجمعات التعاون الطبية أحد أهم شركاء النجاح الذين أسهموا في فعاليات متنوعة أقامتها إدارة العلاقات العامة والإعلام منها على سبيل المثال حملة سرطان الثدي، كما سعت مُجمعات التعاون على أن تواكب الأنشطة المطروحة في برنامج التفاح الأخضر مع طبيعة المجتمع الجامعي وبما يخدم الأهداف الموضوعة.
من جانبه أكد المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الدكتور عيسى بن خلف الدوسري أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة حريصة كل الحرص في برامجها وفعالياتها على تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع، كماأوضح أن هذا البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، تُعد هذه هي المرحلة الأولى منه وتشمل كليات الجامعة في الخرج، أمّا المرحلة الثانية فستنطلق في كليات الفروع وتشمل (كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج،وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل، وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر).
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