نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج فعاليات مهرجان الجنادرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٥ / ١٤٣٨ھ وذلك على مدى يومين ، حيث اشتملت الفعاليات على العديد من الأركان التي اتسمت بعبق الماضي وتراث الأجداد منها ركن المتحف التراثي الذي اشتمل على الأدوات المختلفة والملابس القديمة ، ركن القهوة ، ركن دكان زمان ، ركن الحرف اليدوية، ركن العطارة القديمة، ركن المأكولات الشعبية وركن نقش الحناء الذي انجذب له العديد من المقيمات والموظفات والعاملات أيضاً ، تخلل ذلك الأناشيد والأهازيج الشعبية؛ ومسابقة لأفضل طبق شعبي حيث تم تكريم المراكز الثلاث الأولى .
يُذكر بأنه يتم تفعيل هذا المهرجان في المركز سنوياً تزامناً مع المهرجان الذي يقام في مدينة الرياض .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج