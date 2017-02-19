وجهه الاستاذ يوسف بن عبدالله الشميمري شكره لكل من قام بالتعزية في وفاة والدته كتب فيها :
“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اللهم لك الحمد حتى ترضى ،، ولك الحمد إذا رضيت ،، ولك الحمد بعد الرضى..
حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك..
حمداً تُبلّغنا فيه منازل الحمد في الجنة..
والشكر لك ياربي شكراً شكراً ،،
على ماقسمت ،،
لك ياربّ ماأعطيت ولك ماأخذت..
وعبادك ودائع لك في الأرض..
فمن انتهى أجله وانقضى عمره فمآله ومستقرّه إليك…
وكلنا لك وإليك راجعون….
” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك ياأمي لمحزونون ”
ولا نقول إلا مايرضي ربنا..
إخواني في الله ..
لم يكن لمصابنا عزاءٌ يخفف حدّته ،، وسلوى تهوّن شدّته كمثل وقفتكم السامية معنا…..
شكراً لشخصكم الكريم عرفاناً مني لكم..
شكراً لمن حضر وتحمّل العناء لأجلنا..
شكراً لمن كتب وواسى..
شكراً لمن اتصل ووصل صوته كبلسمٍ يخفف حزننا..
شكراً لمواساتكم و لعيونكم التي دمعت ولشفاهكم التي تضرّعت وتمتمت بالأدعية لنا ..
شكراً لكم جميعاً..
أسأل الله أن يحفظ عائلاتكم ومن تحبون .
وأن لايرينا وإياكم مكروهاً..
وأن يجزيكم عنا خير الجزاء…
آمين يارب”
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