عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاء حواري بعنوان “دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني ” في يوم الإربعاء الماضي بمشاركة قيادات نسائية في مجالات مختلفة .
هدف اللقاء إلى تفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية وإبراز التحديات التي تؤثر في مشاركة المرأة في تحقيق أهداف التحول .
حيث شكل المركز آلية لمعالجة القضايا التي تعيق المرأة من المشاركات الفاعلة في التنمية، من خلال إختيار أبرز المواضيع التي ستطرح في اللقاء، والتصويت على أهمها من قبل المشاركات ،وتخصيص لجان علمية من متخصصين ومتخصصات لدراسة الموضوع وأبعاده بشكل موسع ،من خلال عقد ورش عمل ، ولقاءات مصغره ، وإستطلاع رأي ، ومقاهي حوارية .
بدأ اللقاء بكلمة الأستاذة آمال المعلمي مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن المركز يسعى لتكوين حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة التي تخدم قضايا المرأة بهدف توحيد الجهود لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في التنمية.
وأكدت الدكتورة نورة الفايز النائبة السابقة لوزير التعليم أن المرأة تستطيع أن تؤدي دوراً رائداً في تحقيق الاهداف التنموية في برنامج التحول الوطني من خلال دورها في القطاع الحكومي والخاص .
وأشارت الأستاذة خلود الدخيل المستشارة الإقتصادية بعمل إستراتيجية لتوظيف المرأة وربطها بإنظمة محفزة ، وزيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص وإعطاءها الصلاحيات والمناصب القيادية.
وبينت رائدة أبو نيان عضوة مجلس الشورى أن تحقيق برنامج التحول الوطني للوصول إلى مليون متطوع ، بإلزام الشابات في المرحلة الجامعية بعدد ساعات معينة لإنهاء متطلبات البكالوريوس .
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