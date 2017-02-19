تم اختيار الرائد الكشفي السعودي مستور بن علي الشهراني ، لعضوية لجنة تنمية الموارد المالية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، في التشكيل الجديد الذي اعادته اللجنة التنفيذية للجانها الفرعية .
ويُعد الرائد الكشفي الشهراني من رواد الحركة الكشفية العربية المتميزة بالعديد من المشاركات الداخلية والخارجية وله حضور فاعل في الكثير من البرامج ، وحصل على العديد من الأوسمة محلياً وعربياً ، ويعمل حالياً نائب لرئيس مكتب رابطة الرواد في عسير.
ويقوم الاتحاد الذي تأسس عام 1984 على توثيق الصلات والتعاون بين الرابطات واللجان الوطنية العربية لرواد الكشافة والمرشدات ، ونشر الصداقة بين رواد الكشافة والمرشدات في الوطن العربي وفي العالم.
وتتركز أعمال رواد الكشافة والمرشدات العرب في النواحي الثقافية والاجتماعية والتنموية، كما ينظموا الندوات والمحاضرات العلمية والأدبية والصحية والقانونية للأعضاء وللأصدقاء، ويقوموا بإجراء الأبحاث والدراسات في المواضيع الهامة التي تتصل بنفع المجتمع، بالإضافة الى تنظيم الرحلات السياحية والاستطلاعية والثقافية الداخلية والخارجية ، وتنفيذ البرامج التنموية في مجالات التربية والصحة والبيئة والتوعية الاجتماعية.
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