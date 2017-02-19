قام مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن العاصمي بزيارة تفقدية لكلية طب الأسنان، وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور محمد بن سالم المهيزع، وأعضاء هيئة التدريس، حيث تجول الدكتور العاصمي في القاعات الدراسية، واطلع على العيادات التعليمية، والعيادات الخارجية التي تخدم المجتمع المحلي.
والتقى خلال زيارته أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استمع إلى أبرز احتياجات الكلية، وناقش معهم تطوير المقررات الدراسية بما يحقق الكفاءة ويتناسب مع الجودة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالطالب، مؤكدًا أن توفير البيئة التعليمية والأكاديمية، والبيئة التدريبية المناسبة، يساعد على تطوير مهارات الطلاب، ويرتقي بمستواهم المعرفي، وأن طبيب المستقبل يجب أن يواكب المستجدات، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون، ويباشر التدريب على التقنيات الحديثة لينافس في سوق العمل من جهة، ويرتقي بمستواه من جهة أخرى.
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