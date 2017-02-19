نفذت مسئولة الأمن والسلامة في مدرسة الابناء ا/هند الشدي خطة إخلاء للمدرسة يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/٥/١٨
في تمام العاشرة و٢٠دقيقة.
بتنسيق مع إدارة الامن والسلامة في اسكان المصانع العسكرية ببلاغ عن حريق وهمي وتم تواجد المسؤلين في قسم الاطفاء وقسم الاسعاف والأمن.
وتم إدخال سيارة الاسعاف والاطفاء داخل المدرسة و الشرح للطالبات طريقة عمل كل سيارة
صرح بذلك المنسقة الاعلامية بمدرسة الابناء سمر العقيل
وكان ذلك بإشراف قائدة المدرسة ا /هدى الحربي
في تمام العاشرة و٢٠دقيقة.
بتنسيق مع إدارة الامن والسلامة في اسكان المصانع العسكرية ببلاغ عن حريق وهمي وتم تواجد المسؤلين في قسم الاطفاء وقسم الاسعاف والأمن.
وتم إدخال سيارة الاسعاف والاطفاء داخل المدرسة و الشرح للطالبات طريقة عمل كل سيارة
صرح بذلك المنسقة الاعلامية بمدرسة الابناء سمر العقيل
واستغرقت عمليه إخلاءالطالبات٥٠ثانيه
وكان ذلك بإشراف قائدة المدرسة ا /هدى الحربي
وجميع منسوبات المدرسة..
صرح بذلك المنسقه الاعلاميه في مدرسة الابناء الابتدائية للبنات ا/سمر العقيل.
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