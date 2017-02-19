تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ينطلق معرض ( الجامعة المنتجة ) في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم غداً الأحد وذلك بحضور معالي وزير التعليم د أحمد العيسى ويعد معرض الجامعة المنتجة الأكبر من نوعة ويهدف المعرض إلى دعم التنمية الوطنية، وإستعراض وتســويق منتجــات الجامعات المنتجة إلــى الجهات المســتفيدة، وربطها بمتطلبات السوق السعودي، وكذلك توفير البيئة الحاضنة لاصحاب المواهب من المخترعين والمبتكرين.
ويستمر المعرض ثلاثة أيام من ١٩ الى ٢٢ فبراير وسط مشاركة جامعات وكليات ومعاهد وجهات تمويلة وتدريبية واخرى ذات علاقة يصل عددها لأكثر من ٥٠ جهة، كما يواكب معرض ( الجامعة المنتجة .. الطريق نحو الأقتصاد المعرفي ) رؤية السعودية ٢٠٣٠ حيث يستهدف الاستثمار مع المبتكرين والمبتكرات وسيشارك في المعرض حوالي ٣٥٠ فرداً بإبتكاراتهم المتألقة والمتنوعة،
وستتاح الفرصة لرجال الأعمال والمهتمين للإطلاع على هذه الأبتكارات من خلال زيارة المعرض في الأوقات من ١٠ صباحاً وحتى الثانية ظهراً للرجال على أن تتاح الفرصة للعوائل لحضور المعرض من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء .. وسيتخلل المعرض إقامة أكثر من ٣٠ ورشة عمل ودورات تدريبية متقدمة كما سيكون هناك مسابقات للمبتكرين والمبتكرات .
والجدير بالذكر أن هذا المعرض يحظى بإهتمام مباشر ومتابعة دائمة من معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل نظير القيمة العلمية الكبيرة للمعرض وسط ترقب من المهتمين بالعلم والمعرفة لمتابعة المواهب والابتكارات التي ستشارك في المعرض.
كما سيصاحب المعرض برنامج علمي مميز يقدمه عدد من المحاضرين السعوديين والأجانب وسيكون ندوه كبرى سيقدمها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود حول دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم الجامعات نحو انتاج واستثمار منتجاتها وفق الرؤية ٢٠٣٠ كما سيكون هناك مشاركة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول خطط وزارة التعليم في تحول الجامعات نحو الجامعة المنتجة.
كما سيقدم معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في الندوه عنوان ( دور وزارة المالية في مساندة الجامعات للتحول الى الجامعات المنتجة ( وسيقدم ندوة ( دعم الجامعات المنتجة في تحويل أعمالها ومشروعاتها الريادية الى منشآت صغيرة دائمة ) سيقدمها معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ غسان السليمان . كما سيكون هناك محاضرات وورش عمل في مواضيع ذات علاقة مثل رعاية الموهوبين في التعليم العالي وكذلك خطط جلب الأستثمار والتمويل للجامعات .. كما سيكون هناك دورات تدريبية متقدمة تقدمها شركة ( فاب لاب ) حول توظيف الطباعة الرقمية 3D في البحث العلمي والابتكار .. وكذلك دورات أخرى في صناعة الروبوت وصناعة الأردوينيو ( الإلكترونيات ) وفي مجال برمجة تطبيقات الويب والجوال .. كما سيكون هناك دورات في اللغة الانجليزية وفي النماذج الأولية للمشروعات والابتكارات .. من جانبها أكدت جامعة الامام على أهمية البرنامج المصاحب لمعرض ( الجامعة المنتجة ) نحو تحقيق أهداف هذا التجمع الأكبر من نوعه من أجل مواكبة النهضة العلمية في العالم وتعزيز استثمار المعرفة من أجل صنع جيل متميز من الطلاب السعوديين.
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